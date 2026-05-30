Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки и плиты: «Избушка» с баночкой варенья

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки и плиты: «Избушка» с баночкой варенья

Торт «Избушка» без выпечки — это десерт для тех, кто не дружит с духовкой, плитой и готовкой в целом или хочет быстро удивить гостей.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 мл сливок (33%), 200 г творожного сыра, 3-4 ст. л. сахарной пудры, густое варенье (вишневое, малиновое или любое на выбор).

Рецепт: лаваш нарежьте на прямоугольники. На каждый прямоугольник выложите полоску варенья, сверните плотную трубочку. Сливки взбейте с сахарной пудрой, добавьте творожный сыр, аккуратно перемешайте.

На плоскую тарелку выложите 6 трубочек в ряд (основание домика), смажьте кремом. Сверху выложите 5 трубочек, смажьте кремом. Повторяйте, уменьшая количество трубочек до 1. Смажьте весь «домик» кремом. Уберите в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила торт по этому рецепту. Совет: чтобы получился красивый результат, лаваш нарезайте на полоски длиной 15 см, шириной 8–10 см.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый рулет к чаю — выпекается 15 минут.