Рулет к чаю за 15 минут в духовке: смешиваем кефир и муку с яйцами и выливаем на противень

Простой рулет на кефире — это десерт, который готовится без дрожжей и замеса, из жидкого теста. Мягкий пористый корж запекается 15 минут, сворачивается с вареньем или любым кремом, получается нежным и вкусным.

Для приготовления понадобится: 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, варенье или крем для начинки.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пены. Добавьте кефир, соду, соль, муку, перемешайте до однородного жидкого теста. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–18 минут до золотистого цвета.

Горячий корж вместе с пергаментом сверните в рулет, оставьте на 5–10 минут. Затем разверните корж, снимите пергамент, смажьте вареньем или кремом. Сверните снова. Нарежьте порционными кусками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз опробовала этот рецепт рулета, и больше всего понравился результат, когда в качестве начинки используется клубничное варенье или простейший крем из взбитой пачки сливочного масла с добавлением банки сгущенки.

