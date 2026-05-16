Такие баклажаны обожают все — готовлю из них нежные закусочные рулетики вместо канапе

Классическая грузинская закуска в новом прочтении. Никакого майонеза — только натуральные продукты: грецкие орехи, рикотта, свежая зелень и ароматный чеснок. А помидорка черри на зубочистке добавляет яркости и свежести.

Что понадобится

2–3 баклажана, 200 г сыра рикотта, 100 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1 пучок зелени (кинза, укроп), 10–12 помидоров черри, 1 ч. л. соли, черный перец по вкусу, 3 ст. л. растительного масла.

Как я готовлю

Баклажаны нарезаю вдоль пластинами 7 мм. Солю с обеих сторон, оставляю на 10–15 минут. Промываю и обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца.

Орехи измельчаю в блендере в крошку, смешиваю с рикоттой. Зелень мелко шинкую, чеснок пропускаю через пресс.

Добавляю в начинку, солю и перчу. На каждый баклажановый ломтик выкладываю начинку, сворачиваю рулетик. Помидоры мою. Соединяю рулетик с помидором зубочисткой.

