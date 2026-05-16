16 мая 2026 в 06:11

Я забил на все правила и залил курицу этим соусом. Результат — бомба

Фото: D-NEWS.ru
Хотел быстрого ужина, а получил хит вечеринки. Все просто: курица, сыр и консервированные ананасы.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, консервированные ананасы — 200 г, сыр твердый — 150 г, сливки — 200 мл, соль, перец, чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала нарезаю филе на крупные куски, отбиваю слегка, солю и перчу. Тем временем натираю сыр на терке и сливаю сок из ананасов. Выкладываю мясо в форму, сверху — кусочки ананаса, заливаю сливками с давленым чесноком. Самое сложное — посыпать сыром и не сожрать все сырым. Отправляю в духовку на 20 минут при 200 °C. Готовность проверяю по золотистой корочке — она говорит сама за себя.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что курица с ананасами — это пережиток прошлого, но как же я ошибался. В духовке все превратилось в настоящий праздник: мясо буквально тает во рту, а сладость ананаса идеально балансирует соленость сыра. Советую подавать с зеленым салатом, чтобы освежить вкус.

Проверено редакцией
Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга
Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Мой сын назвал этот торт «Шоколадной бомбой» — приготовил раз и теперь пеку на каждый день рождения
рецепты
еда
курица
Дмитрий Демичев
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
