Я забил на все правила и залил курицу этим соусом. Результат — бомба

Хотел быстрого ужина, а получил хит вечеринки. Все просто: курица, сыр и консервированные ананасы.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, консервированные ананасы — 200 г, сыр твердый — 150 г, сливки — 200 мл, соль, перец, чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала нарезаю филе на крупные куски, отбиваю слегка, солю и перчу. Тем временем натираю сыр на терке и сливаю сок из ананасов. Выкладываю мясо в форму, сверху — кусочки ананаса, заливаю сливками с давленым чесноком. Самое сложное — посыпать сыром и не сожрать все сырым. Отправляю в духовку на 20 минут при 200 °C. Готовность проверяю по золотистой корочке — она говорит сама за себя.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что курица с ананасами — это пережиток прошлого, но как же я ошибался. В духовке все превратилось в настоящий праздник: мясо буквально тает во рту, а сладость ананаса идеально балансирует соленость сыра. Советую подавать с зеленым салатом, чтобы освежить вкус.