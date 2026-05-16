Стало известно о возможной приостановке работы правительства Британии FT: борьба за отставку Стармера может привести к параличу госаппарата Британии

В британском правительстве опасаются, что конфликт внутри партии лейбористов может привести к сбоям в работе госаппарата, передает Financial Times. Отмечается, что позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера ослабли после провала партии на местных выборах и критики со стороны депутатов.

Почти 100 парламентариев призвали премьера уйти в отставку, добавили в источнике. Британские власти уже готовят рекомендации для чиновников на случай начала процедуры смены премьер-министра.

Ранее сообщалось, что порядка 40 депутатов палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии публично потребовали отставки Стармера. Они уверены, что политик ухудшит положение партии на всеобщих выборах.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru заявил: возможная отставка Стармера не повлияет на отношения Москвы и Лондона. По его словам, Британия не откажется от антироссийской риторики в случае смены власти.