Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию Политолог Самонкин: уход Стармера не повлияет на отношения России и Британии

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияет на отношения Москвы и Лондона, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Британия не откажется от антироссийской риторики в случае смены власти.

Британская корона больше нацелена на эскалацию военных действий на Украине. Ее геополитические интересы идут вразрез с США. При смене власти в США с демократов на республиканцев ветер перемен немножко подул, сейчас мы видим смягчение. Уинстон Черчилль, наверное, единственный британский премьер-министр, который действительно уважал Советский Союз за вклад в разгром нацистской Германии. Однако потом, к сожалению, холодная война все испортила. Сейчас контакты [РФ и Британии] очень сильно подорваны. Независимо от того, кто будет следующим премьером, ветер перемен не придет в российско-британские отношения, ― сказал Самонкин.

По его словам, вероятная отставка Стармера будет прямым следствием того, что экономический и социальный кризис в Лондоне достиг пика. Он добавил, что Британия тратит много средств на военные нужды, игнорируя собственные национальные интересы.

Ранее сообщалось, что порядка 40 депутатов Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии публично потребовали отставки Стармера. Они уверены, что политик ухудшит положение партии на всеобщих выборах.