День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 18:00

Британские депутаты массово потребовали отставки Стармера

Около 40 британских депутатов призвали Стармера уйти в отставку

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 40 депутатов Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии публично потребовали отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает канал Sky News. Они уверены, что политик ухудшит положение партии на всеобщих выборах.

Отмечается, что 10 мая депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить премьера от занимаемого поста. Она также отметила, что при отказе министров готова сама запустить процедуру смены партийного лидера. Политик подчеркнула, что намерена выставить на голосование среди депутатов лейбористской фракции свою кандидатуру.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие дни. Он отметил, что внутри Лейбористской партии усилилось недовольство после неудачи на местных выборах.

Также Дмитриев заявил, что Стармер обладает уникальной «суперсилой» — он всегда оказывается неправ. Известно, что в результате выборов 7 мая Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса, потеряла 1,4 тыс. мест в органах власти Англии и сократила представительство в Шотландии.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Звездный десант в Госдуме: кто из артистов метит в депутаты в 2026 году
В Белом доме высказались о сроках завершения войны с Ираном
Британские депутаты массово потребовали отставки Стармера
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.