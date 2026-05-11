Британские депутаты массово потребовали отставки Стармера

Порядка 40 депутатов Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии публично потребовали отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает канал Sky News. Они уверены, что политик ухудшит положение партии на всеобщих выборах.

Отмечается, что 10 мая депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить премьера от занимаемого поста. Она также отметила, что при отказе министров готова сама запустить процедуру смены партийного лидера. Политик подчеркнула, что намерена выставить на голосование среди депутатов лейбористской фракции свою кандидатуру.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие дни. Он отметил, что внутри Лейбористской партии усилилось недовольство после неудачи на местных выборах.

Также Дмитриев заявил, что Стармер обладает уникальной «суперсилой» — он всегда оказывается неправ. Известно, что в результате выборов 7 мая Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса, потеряла 1,4 тыс. мест в органах власти Англии и сократила представительство в Шотландии.