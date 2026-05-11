11 мая 2026 в 12:30

Дмитриев посмеялся над «суперсилой» Стармера

Дмитриев заявил о суперсиле Стармера всегда быть неправым

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обладает уникальной «суперсилой» — он всегда оказывается неправ, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. В результате выборов 7 мая Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса, потеряла 1,4 тысячи мест в органах власти Англии и сократила представительство в Шотландии.

После отставки Стармера ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем будут делать прямо противоположное его советам. Быть всегда неправым — это суперсила, — написал Дмитриев.

После провала депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина немедленно сместить Стармера, заявив, что его пребывание во главе партии грозит сокрушительным поражением на будущих всеобщих выборах. Она пригрозила запустить процедуру смены лидера 11 мая, если министры не предпримут действий самостоятельно.

Ранее Дмитриев заявил, что часть депутатов-лейбористов и некоторые члены кабинета министров Великобритании отвернулись от Стармера после сокрушительного поражения его партии на местных выборах. По его мнению, отставки главы правительства стоит ждать уже на этой неделе.

