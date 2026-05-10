10 мая 2026 в 21:06

Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика

Дмитриев: лейбористы отвернулись от Стармера и ждут его отставки на этой неделе

Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Часть депутатов-лейбористов и некоторые члены кабинета министров Великобритании отвернулись от премьер-министра Кира Стармера после сокрушительного поражения его партии на местных выборах, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его мнению, отставки главы правительства стоит ждать уже на этой неделе.

Как и предсказывалось, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабинета министров отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера ожидается по графику уже на этой неделе, — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах.

До этого журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.

