С британских банкнот исчезли Черчилль и Остин Telegraph: с британских банкнот убрали Черчилля из-за спорности его фигуры

С британских банкнот убрали изображения экс-премьера Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин и математика Алана Тьюринга, сообщило издание Telegraph. Это связано с тем, что их личности посчитали противоречивыми.

Банк Англии убрал с банкнот таких исторических фигур <...> после того, как было сказано, что они являются «элитаристами и противоречивыми личностями», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что некоторые памятники и природные объекты Великобритании, изображенные на банкнотах, также были раскритикованы. В частности, постройки времен королевы Виктории связали с периодом рабства и колониализма.

Ранее сообщалось, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивают на выпуске новой банкноты номиналом $250 (17 725 рублей) с изображением американского лидера. В случае реализации этой идеи Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, который попал на долларовую купюру еще при жизни.

До этого Министерство финансов США приняло решение разместить подпись президента на долларовых банкнотах. Это произойдет впервые для действующего главы государства и приурочено к 250-летию независимости страны.