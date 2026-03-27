Первые купюры номиналом $100 (8 тыс. рублей) с новой подписью начнут печатать в июне, затем изменения затронут и другие банкноты. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет, а сам дизайн денег в остальном останется без изменений.

Министерство финансов США решило разместить подпись президента Дональда Трампа на долларовых банкнотах к 250-летию независимости страны — впервые для действующего главы государства, — сообщило ведомство.

Трамп станет первым действующим президентом, чья подпись украсит американскую валюту. Подобной чести удостаивались лишь бывшие главы государства.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что шансы на завершение украинского конфликта к 4 июля оцениваются как крайне низкие. По его словам, Трамп уже устанавливал множество временных рамок для разрешения кризиса, однако все они прошли без ощутимых результатов. Эксперт напомнил, что 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке.