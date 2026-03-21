21 марта 2026 в 19:34

Иран выпустил купюру рекордного номинала

Иран выпустил в обращение банкноту номиналом 10 млн риалов — самую крупную в истории страны, сообщает Financial Times. Решение властей направлено на борьбу с инфляцией и удовлетворение растущего спроса на наличные средства на фоне военного противостояния с США и Израилем.

Фактическая стоимость новой розовой купюры составляет около $7 (590 рублей). На лицевой стороне изображена мечеть Джаме IX века в Йезде, на оборотной — древняя цитадель Бам. Предыдущая крупная банкнота достоинством 5 млн риалов (295 рублей) была выпущена в феврале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глобальная экономика уже столкнулась с серьезными потерями из-за войны в Иране, а энергетические рынки вступили в период длительной нестабильности. Дипломат предостерегла, что дальнейшее сохранение напряженности способно вызвать обвальный скачок цен.

Кроме того, журналисты сообщают, что затяжной характер военного противостояния вокруг Ирана может обернуться для турецкой казны дополнительными расходами в размере $10–20 млрд (840 млрд — 1,7 трлн рублей). По их информации, наибольшие угрозы для страны представляют миграционные потоки, перебои в энергоснабжении и ограничения в торговле.

