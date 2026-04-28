Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве

Купюра взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москва, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, девятилетний летний мальчик гулял во дворе дома в районе Коньково на улице Саморы Машела и заметил свернутую банкноту номиналом 1000 рублей.

Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок. Ребенок не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик возвращался из школы и заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В это время раздался взрыв, и школьника забрызгало краской, он получил ожоги лица.

Также в ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего прогремел взрыв. Мальчику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать.