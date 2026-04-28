28 апреля 2026 в 20:38

Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Купюра взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москва, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, девятилетний летний мальчик гулял во дворе дома в районе Коньково на улице Саморы Машела и заметил свернутую банкноту номиналом 1000 рублей.

Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок. Ребенок не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик возвращался из школы и заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В это время раздался взрыв, и школьника забрызгало краской, он получил ожоги лица.

Также в ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего прогремел взрыв. Мальчику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать.

Москва
дети
взрывы
купюры
Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве
Общество

Москва

Общество

