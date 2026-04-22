Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:06

Криминалист усмотрел связь между взрывами купюр в Красногорске и Перми

Саперы на месте взрыва в Красногорске Саперы на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Между случаями взрывов свертков купюр в Перми и Красногорске, в которых пострадали дети, прослеживается связь, таким мнением с NEWS.ru поделился криминалист Михаил Игнатов. По его словам, оба инцидента могут быть одной из форм диверсий или терроризма. Эксперт отметил, что заниматься этим могут либо завербованные агентами влияния граждане, либо внедренные внутрь страны террористы.

Это дестабилизация обстановки и запугивание общества, чтобы общество постоянно находилось в нервозной обстановке. И для того, чтобы вызвать недоверие к действующей власти, — подчеркнул Игнатов.

21 апреля в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик возвращался из школы и заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В это время раздался взрыв, и школьника забрызгало краской, он получил ожоги лица.

В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего прогремел взрыв. Мальчику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать.

Общество
взрывы
дети
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.