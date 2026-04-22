Криминалист усмотрел связь между взрывами купюр в Красногорске и Перми Криминалист Игнатов: взрывы купюр в Красногорске и Перми могут быть диверсиями

Между случаями взрывов свертков купюр в Перми и Красногорске, в которых пострадали дети, прослеживается связь, таким мнением с NEWS.ru поделился криминалист Михаил Игнатов. По его словам, оба инцидента могут быть одной из форм диверсий или терроризма. Эксперт отметил, что заниматься этим могут либо завербованные агентами влияния граждане, либо внедренные внутрь страны террористы.

Это дестабилизация обстановки и запугивание общества, чтобы общество постоянно находилось в нервозной обстановке. И для того, чтобы вызвать недоверие к действующей власти, — подчеркнул Игнатов.

21 апреля в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик возвращался из школы и заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В это время раздался взрыв, и школьника забрызгало краской, он получил ожоги лица.

В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик шел на тренировку, когда увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего прогремел взрыв. Мальчику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке. Остальные пришлось ампутировать.