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14 июня 2026 в 14:40

Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости /Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие — участники СВО, встретившиеся с президентом РФ Владимиром Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в Минобороны России. Они также почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие штурмовых подразделений объединенной группировки войск в зоне проведения СВО, принимавшие участие 12 июня текущего года во встрече с верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве и почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества, — сказали там.

Ранее Белоусов вручил звезды Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».

До этого Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за героизм в зоне спецоперации на Украине. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.

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