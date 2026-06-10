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10 июня 2026 в 16:58

Белоусов вручил высшие государственные награды российским бойцам

Белоусов вручил военным звезды Героев России за проявленное в зоне СВО мужество

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил звезды Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, — рассказали в министерстве.

Ранее Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за героизм в зоне спецоперации на Украине. Два соединения наградили орденом Суворова, а третье — орденом Жукова.

До этого министр обороны РФ поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. Минобороны РФ объявило о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на данном направлении.

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