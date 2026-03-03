Раскрыто, как Иран косвенно залезет в «кошелек» Турции Бюджету Турции грозит нагрузка в $20 млрд из-за конфликта вокруг Ирана

Бюджет Турции может столкнуться с дополнительной нагрузкой в размере $10–20 млрд в случае затягивания военного конфликта вокруг Ирана, пишет деловая газета Ekonomim. Издание указывает, что основные риски связаны с миграцией, энергетикой и торговыми ограничениями.

По оценкам автора материала, одним из самых тяжелых последствий может стать приток 3–5 млн новых беженцев в дополнение к уже находящимся в стране сирийцам. Дополнительные расходы лягут на систему здравоохранения, образования и социальные службы.

Аналитики утверждают, что Турция остается уязвимой в энергетическом плане. Страна имеет 500-километровую границу с Ираном и поддерживает двустороннюю торговлю объемом $7–10 млрд. Газопровод Тебриз — Анкара обеспечивает до 16% потребляемого природного газа. В случае перебоев возможен рост цен на энергоносители и увеличение коммунальных платежей.

Новые санкции, включая решение США о 25-процентной пошлине на товары из Ирана, могут затронуть турецкий экспорт и импорт. Потенциальное сокращение инвестиций, сделок с недвижимостью и финансовых потоков, по оценке экспертов, способно усугубить экономические риски для Анкары.

Ранее финаналитики предупредили, что ЕС столкнется с новым экономическим кризисом, если конфликт на Ближнем Востоке продлится более четырех недель. Ближайший месяц определит, будет ли европейская экономика переживать очередной спад или лишь временное замедление на пути к восстановлению, подчеркнули они.