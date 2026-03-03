Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:39

Стало известно, когда Ближний Восток «сожрет» Европу

Bloomberg: экономике ЕС грозит кризис при продлении эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЕС столкнется с новым экономическим кризисом, если конфликт на Ближнем Востоке продлится более четырех недель, сообщило агентство Bloomberg. По мнению аналитиков, ближайший месяц определит, будет ли европейская экономика переживать очередной спад или лишь временное замедление на пути к восстановлению.

Эксперты предупредили, что продолжительная военная кампания способна сорвать усилия по экономическому возрождению еврозоны и запустить инфляционные процессы, которые Европейский центральный банк длительное время пытался сдерживать.

По утверждению экономистов, особую уязвимость ЕС формирует зависимость от поставок нефти и газа из региона. Если боевые действия быстро завершатся, а скачок цен на энергоресурсы будет недолгим, негативный эффект останется минимальным.

Ранее аналитики пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп оставил ЕС на скамейке запасных перед атакой на Иран. По их словам, глава государства фактически проигнорировал безопасность соратников Вашингтона.

Немецкий политолог Александр Рар между тем заявил, что страны ЕС могут присоединиться к войне США против Ирана в случае ее затяжного характера. Он объяснил, что текущий курс европейских государств демонстрирует готовность укреплять военный союз с Белым домом и поддерживать Израиль.

Евросоюз
Ближний Восток
экономика
кризисы
