В ФРГ забили тревогу из-за скрытой угрозы из Ирана Разведчик Крамер: Иран использует кибератаки для скрытых операций в Германии

Опасность тайных операций Ирана на территории западных стран, включая Германию, является абсолютно реальной, заявил глава контрразведки федеральной земли Тюрингия Стефан Крамер в интервью Handelsblatt. По его словам, Тегеран действует не столько через открытые теракты, сколько через трудно доказуемые скрытые механизмы.

Опасность того, что Иран осуществляет скрытые операции в западных странах, таких как Германия, абсолютно реальна. У нас сохраняется высокая степень угрозы, — заявил Крамер.

По оценке контрразведчика, Тегеран предпочитает «тонкие» формы воздействия, которые можно отрицать. Под ударом, по его мнению, могут оказаться объекты, связанные с еврейскими, американскими или израильскими общинами, а также представители иранской оппозиции в изгнании.

Как отметил Крамер, Тегеран способен задействовать посредников, криминальные структуры или хакерские группировки. Такой подход, по его мнению, создает серьезные трудности для сотрудников служб безопасности при попытке установить истинных заказчиков и организаторов противоправных действий.

Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании обратились к Ирану с призывом воздержаться от нападения на партнеров в ближневосточном регионе. Если эта рекомендация не будет выполнена, страны готовы применить военную силу против Ирана. В своем заявлении политики «евротройки» также выразили намерение координировать дальнейшие действия с Соединенными Штатами и региональными партнерами.