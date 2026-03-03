Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:02

В ФРГ забили тревогу из-за скрытой угрозы из Ирана

Разведчик Крамер: Иран использует кибератаки для скрытых операций в Германии

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Опасность тайных операций Ирана на территории западных стран, включая Германию, является абсолютно реальной, заявил глава контрразведки федеральной земли Тюрингия Стефан Крамер в интервью Handelsblatt. По его словам, Тегеран действует не столько через открытые теракты, сколько через трудно доказуемые скрытые механизмы.

Опасность того, что Иран осуществляет скрытые операции в западных странах, таких как Германия, абсолютно реальна. У нас сохраняется высокая степень угрозы, — заявил Крамер.

По оценке контрразведчика, Тегеран предпочитает «тонкие» формы воздействия, которые можно отрицать. Под ударом, по его мнению, могут оказаться объекты, связанные с еврейскими, американскими или израильскими общинами, а также представители иранской оппозиции в изгнании.

Как отметил Крамер, Тегеран способен задействовать посредников, криминальные структуры или хакерские группировки. Такой подход, по его мнению, создает серьезные трудности для сотрудников служб безопасности при попытке установить истинных заказчиков и организаторов противоправных действий.

Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании обратились к Ирану с призывом воздержаться от нападения на партнеров в ближневосточном регионе. Если эта рекомендация не будет выполнена, страны готовы применить военную силу против Ирана. В своем заявлении политики «евротройки» также выразили намерение координировать дальнейшие действия с Соединенными Штатами и региональными партнерами.

Германия
Европа
Иран
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли извинений россиянка после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Поездка на грузовом такси обернулась трагедией для мужчины в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.