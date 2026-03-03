«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной

Война на Ближнем Востоке страшнее и опаснее ядерного конфликта, считает эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин. В беседе с ТАСС он объяснил, что текущее противостояние характеризуется повсеместными ударами по гражданской инфраструктуре. По его словам, на свете нет ни одного способа защититься от дронов, и это — по-настоящему страшно.

Мы сейчас наблюдаем начало конца старой парадигмы ведения боевых действий. Одно дело — панические статьи аналитиков о необходимости измениться, другое — когда бомбят твой аэропорт и ты понимаешь, что на свете нет ни одного способа защититься от атак дронов. И это на войну еще не вышли ударные FPV-средства, — заявил Кузякин.

Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании обратились к Ирану с призывом воздержаться от нападения на партнеров в ближневосточном регионе. Если эта рекомендация не будет выполнена, страны готовы применить военную силу против республики. В своем заявлении политики «евротройки» также выразили намерение координировать дальнейшие действия с США и региональными партнерами.