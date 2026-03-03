«Политический капкан»: военэксперт о последствиях операции в Иране для США

Глава Белого дома Дональд Трамп не ожидал ответа Ирана на атаку США и Израиля, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, складывающаяся ситуация грозит серьезными последствиями для американского лидера на фоне истощения запасов Пентагона и активизации политических оппонентов в конгрессе.

Трамп много и противоречиво говорит. Сначала утверждает, будто на него вышло новое руководство Ирана и договаривается с ним. Потом, что у него есть оружие, и он не знает, куда его девать. На самом деле запасы истощаются. Если дело так пойдет, то буквально через неделю это станет ощутимо. США и Израиль не ожидали, что все так получится. Думали: «Мы бьем, а Тегеран нет». Иран — это страна с традициями, там больше 1 млн квадратных км территорий, огромное население. Трампа этот удар привел в своеобразный политический капкан. Тут еще активизировался конгресс, демократы и часть республиканцев: «Почему он такое масштабное действие не согласовал?», — пояснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих США.