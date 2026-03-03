Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:01

Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост

Бывший глава офиса Зеленского Ермак возглавил комитет при ассоциации адвокатов

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назначен главой одного из четырех новых комитетов, созданных при национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщается на сайте организации. Новый орган будет заниматься вопросами, связанными с правовой поддержкой лиц, понесших ущерб, а также интеграцией украинского законодательства в европейские нормы в сфере восстановления.

Комитет [при ассоциации] по защите пострадавших <...> компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления (глава — Андрей Ермак), — говорится в сообщении.

Глава ассоциации Лидия Изовитова подписала распоряжение о создании четырех постоянно действующих консультативных органов. Как стало известно, в структуре появились новые коллегиальные советы, призванные усилить экспертизу по ключевым направлениям.

В перечень вошли: комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, а также комитет по вопросам медиации. Отдельно в списке значится комитет под руководством Ермака.

Ранее стало известно, что Ермак при уходе с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около $284 тыс. (21,5 млн рублей). В их числе указан долг ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» перед Ермаком на $116,4 тыс. (почти 9 млн рублей).

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
адвокаты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Большунов заявил о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады
Самолет Москва — Паттайя вспыхнул в небе на глазах у пассажиров
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.