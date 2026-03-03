Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост

Бывший руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назначен главой одного из четырех новых комитетов, созданных при национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщается на сайте организации. Новый орган будет заниматься вопросами, связанными с правовой поддержкой лиц, понесших ущерб, а также интеграцией украинского законодательства в европейские нормы в сфере восстановления.

Комитет [при ассоциации] по защите пострадавших <...> компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления (глава — Андрей Ермак), — говорится в сообщении.

Глава ассоциации Лидия Изовитова подписала распоряжение о создании четырех постоянно действующих консультативных органов. Как стало известно, в структуре появились новые коллегиальные советы, призванные усилить экспертизу по ключевым направлениям.

В перечень вошли: комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, комитет по вопросам нефти, газа и недропользования, а также комитет по вопросам медиации. Отдельно в списке значится комитет под руководством Ермака.

Ранее стало известно, что Ермак при уходе с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около $284 тыс. (21,5 млн рублей). В их числе указан долг ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» перед Ермаком на $116,4 тыс. (почти 9 млн рублей).