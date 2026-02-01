Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак при уходе с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около $284 тыс. (21,5 млн рублей), передает РИА Новости. В материале указано, что в их числе указан долг ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» перед Ермаком на $116,4 тыс. (почти 9 млн рублей).

Кроме того, Ермак указал счет в АО «ОТП БАНК» на $153 тыс. (11,5 млн рублей) и счет в Укргазбанке на $8,3 тыс (почти 659 тыс. рублей). Также Ермак задекларировал $3 тыс. (порядка 227 тыс. рублей) и €3 тыс. (около 270 тыс. рублей) наличными.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Ермак начал привлекать тарологов для улучшения своего имиджа. По его словам, на Украине многие ожидают, что политик в скором времени получит подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Также появилась информация, что экс-глава офиса президента увлекается черной магией и проводит ритуалы.

До этого экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский и Ермак тесно завязаны на общих коррупционных схемах. По мнению политика, смыслом существования власти Зеленского стала коррупция.