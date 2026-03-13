Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана

США не будут компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, маловероятно, что Эмираты и другие арабские страны решатся выставить такие требования американцам.

[ОАЭ] могут попросить [у США компенсацию ущерба из-за атак Ирана], но не факт, что американцы отдадут эти деньги. Многие арабские государства тоже недолюбливают Иран. Они не симпатизируют тому, что Америка не может предотвратить атаки на них, но некоторые поддерживают эту американскую кампанию. Я думаю, что, возможно, даже и не будет этих действий со стороны арабов. А кто может тогда помочь? Кто другой сможет заменить США? То есть выбора нет у всех этих стран. Реально единственная сила, которая которая обеспечивает им безопасность, — это США. Поэтому я не думаю, что они будут запрашивать эту помощь. А если даже запросят, то американцы, скорее всего, не дадут, — сказал Блохин.

Ранее в Генеральном консульстве РФ сообщили, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.