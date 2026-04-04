04 апреля 2026 в 19:22

МИД России раскрыл неутешительную правду о тратах НАТО на «безопасность»

МИД России: огромные траты НАТО не принесли Европе безопасность и стабильность

Гигантские траты Североатлантического альянса якобы на оборону не дали Европе безопасности и стабильности, заявил МИД России в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что ежегодно члены НАТО выделяют на военные нужды около $1,4 трлн (111,6 трлн рублей).

Колоссальные траты Блока на «оборону» не принесли Европе никакой добавленной стоимости с точки зрения стабильности и безопасности. Геополитическая экспансия НАТО на Восток привела лишь к разрушению архитектуры европейской безопасности, — уточнили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Альянс стал ослабленным и ненадежным партнером Вашингтона. Так он отреагировал на публикацию The New York Times, где НАТО назвали «Организацией Североамериканского договора».

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, американский лидер нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

