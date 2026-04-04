МИД России: огромные траты НАТО не принесли Европе безопасность и стабильность

Гигантские траты Североатлантического альянса якобы на оборону не дали Европе безопасности и стабильности, заявил МИД России в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что ежегодно члены НАТО выделяют на военные нужды около $1,4 трлн (111,6 трлн рублей).

Колоссальные траты Блока на «оборону» не принесли Европе никакой добавленной стоимости с точки зрения стабильности и безопасности. Геополитическая экспансия НАТО на Восток привела лишь к разрушению архитектуры европейской безопасности, — уточнили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Альянс стал ослабленным и ненадежным партнером Вашингтона. Так он отреагировал на публикацию The New York Times, где НАТО назвали «Организацией Североамериканского договора».

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, американский лидер нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.