Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля

Москвичей и гостей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице в понедельник, 28 апреля, из-за ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Неблагоприятная погода сохранится ночью и в течение всего дня.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, — говорится в публикации.

Также власти посоветовали горожанам быть предельно внимательными, если выйти на улицу все же необходимо, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптик Людмила Паршина рассказала, что сильный снегопад в Москве продолжится как минимум до вечера 28 апреля. К этому моменту высота снежного покрова в столице может достичь 15 см. Синоптик уточнила, что образовавшиеся сугробы останутся на несколько дней и, по всей вероятности, полностью растают только к четвергу, 30 апреля.