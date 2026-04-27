Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы

Интенсивный снег будет идти в Москве как минимум до вечера 28 апреля, сообщила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, за это время снежный покров в городе может вырасти до 15 сантиметров. Синоптик уточнила, что сугробы пролежат несколько дней и, вероятнее всего, растают к четвергу, 30 апреля.

Обильный снег точно будет идти до вечера 28 апреля. Уже сейчас выпало 12 сантиметров снега, по данным станции ВДНХ, а может прибавиться еще три сантиметра. А растают сугробы, скорее всего, к четвергу, — сказала Паршина.

Она добавила, что в среду циклон, вызвавший осадки, уйдет из Московского региона, однако в атмосфере будет сохраняться неустойчивость. 29 и 30 апреля в столице тоже будут осадки: ночью ожидаются мокрый снег и дождь, а днем — кратковременные дожди, но они будут уже не такими интенсивными, отметила синоптик.

Что касается температурного фона, то в конце апреля, по прогнозам Паршиной, в столице будет довольно прохладная погода: по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 2 градусов. Днем ожидается не более 4 градусов тепла.

Ранее доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов заявил, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.