27 апреля 2026 в 13:05

Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России

Фенолог Любов: снегопады в апреле связаны с циклоном из Баренцева моря

Снегопад в Москве
Снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.

Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада — с Северной Атлантики и Баренцева моря, — сказал Любов.

Как отметил специалист, Нижегородская область пока осталась в стороне, но уже завтра холод распространится на восток и принесет с собой снегопады. По словам фенолога, подобные возвраты холодов весной случаются периодически и не являются аномалией. Образование временного снежного покрова в такой ситуации — явление вполне обычное.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что в начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы. При этом, по ее словам, в этот период в столице не ожидаются осадки.

