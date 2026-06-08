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08 июня 2026 в 00:15

Приметы 8 июня — Карп Карполов: зачем нужен горшок-оберег?

Что можно и нельзя делать в июне по приметам Что можно и нельзя делать в июне по приметам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В народном календаре 8 июня почитается память апостола от семидесяти Карпа. В славянской традиции этот день получил простое и созвучное имя — Карп Карполов. Как несложно догадаться по названию, день был тесно связан с рыболовством. Кроме того, на Карпа крестьяне проводили важные хозяйственные обряды, направленные на защиту дома и улучшение вкуса будущих огородных плодов.

Погодные приметы на Карпа Карполова, 8 июня

  • Рано утром на траве нет росы — к вечеру возможен сильный дождь.

  • Если дует легкий сырой ветер с запада, установится переменчивая погода с кратковременными осадками.

Приметы о птицах, рыбах и зверях 8 июня

Рыбаки считали этот день своим неофициальным праздником. Верили, что сам святой Карп помогает тем, кто выходит к водоемам с удочкой. Особой удачей считалось поймать именно карпа — это сулило рыбаку и его семье финансовый достаток на весь оставшийся год.

  • Если на Карпа комары летают роями и вьются столбами, впереди долгий период теплой, ясной и сухой погоды.

  • Много мошек активизировалось к вечеру — к частым, но коротким июньским дождям.

  • Рыба играет у самой поверхности воды и выпрыгивает — к скорому затяжному ливню или грозе.

  • Если утки и гуси то и дело ныряют и бьют крыльями по воде, жди сырой и прохладной погоды.

Приметы 8 июня — Карп Карполов Приметы 8 июня — Карп Карполов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 8 июня

Существовал интересный обычай выносить 8 июня на огород пустую глиняную посуду (горшки, крынки) и оставлять их под кустами цветущего шиповника. Верили, что земляной и цветочный аромат напитает посуду, и приготовленная в ней впоследствии еда будет невероятно вкусной и целебной.

Если в доме за последнее время случались мелкие неприятности или ломались вещи, в этот день за печку или под порог клали кусочек свежего хлеба, чтобы вернуть расположение домашнего духа.

Что делать 8 июня?

  • Отправляться на рыбалку. Понедельник на Карпа — самый удачный день в начале лета для хорошего улова.

  • Готовить блюда из рыбы. Запеченный или жареный карп на ужин сегодня символизирует привлечение удачи и сытой жизни.

  • Проветривать и чистить кухонную посуду. Особое внимание уделяли глиняным и керамическим изделиям.

  • Приглашать в дом печника или мастера по ремонту. Любые работы по починке печей, каминов или домашней техники сегодня проходят легко и качественно.

Что нельзя делать 8 июня

  • Приносить домой пойманную рыбу, если она совсем мелкая. Мальков полагалось отпускать обратно в воду с благодарностью, иначе, по поверьям, можно было отпугнуть крупную удачу.

  • Стирать вещи во второй половине дня. Существовало суеверие, что затянувшаяся стирка на Карпа может «вымыть» из дома душевный покой.

  • Ссориться с близкими у открытой воды. Любой конфликт на берегу реки или озера в этот день считался дурным знаком, способным привлечь мелкие неурядицы.

  • Отказывать в помощи тем, кто просит поделиться уловом или едой. Щедрость сегодня возвращается тройной пользой для семейного бюджета.

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А. Фомина
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