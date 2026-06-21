22 июня — Кириллов день: народные приметы и традиции праздника

22 июня отмечается популярный народный праздник: Кириллов день. Эта дата посвящена памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Для наших предков день выступал своеобразным природным рубежом, разделяющим весну и полноценный летний зной. Считалось, что именно в это время солнце отдает земле максимум своего тепла, помогая будущему урожаю набрать силу. В народе этот день называли по-разному: Кирилл-Солнцеворот, Кириллин день и даже Земляничный Кирилл — потому что как раз к этому времени в лесах поспевала первая дикая земляника. В этой статье изучим традиции и приметы Кириллова дня. А еще расскажем, чего, как верили наши предки, нельзя делать 22 июня.

История и корни праздника: есть ли связь со святыми Кириллом и Мефодием?

В церковной традиции этот день посвящен памяти преподобного Кирилла Белоезерского, основателя знаменитого монастыря, а также святителя Кирилла Александрийского, богослова, защищавшего чистоту христианской веры. Однако в массовом сознании нередко возникает историческая путаница. Многие ошибочно связывают это празднование с создателями славянской письменности. В действительности великие святые Кирилл и Мефодий 22 июня Церковью не поминаются — день их памяти приходится на весну, а именно на 24 мая.

Преподобный Кирилл Белоезерский, живший в XIV веке, прославился своими духовными подвигами, аскетизмом и чудотворениями. Основанная им на суровом Севере обитель стала мощным просветительским центром. Простые люди глубоко уважали святого за его милосердие и готовность всегда прийти на помощь нуждающимся. Несмотря на то что святые Кирилл и Мефодий 22 июня не почитались, имя Кирилл ассоциировалось у крестьян с солнцем, светом и защитой от темных сил, что отразилось на формировании обрядовой части праздника.

Народные традиции и обряды в Кириллов день

Главным символом этого дня всегда выступало солнце. На Руси верили, что 22 июня оно достигает своего наивысшего могущества, делясь со всем живым целительной энергией. Рано утром, еще до рассвета, деревенские жители выходили на возвышенности, чтобы встретить первые лучи небесного светила и попросить у него крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошей погоды для сенокоса. Земледельцы верили, что искренняя молитва, произнесенная на рассвете, обязательно принесет мир и достаток в каждый дом.

А еще в народном сознании эти церковные почитания переплелись с древними языческими представлениями о летнем солнцестоянии. В народе говорили: «На Кирилла — конец весне, почин лету».

Традиции и приметы Кириллова дня разнообразны.

Приметы 22 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важной частью праздничного ритуала являлся сбор целебных трав. Считалось, что роса, выпавшая в это утро, обладает необычайными омолаживающими и лечебными свойствами. Ею умывали лицо, чтобы сохранить красоту, а также кропили домашний скот для защиты от болезней и сглаза. Насыщенный глубоким смыслом Кириллов день, обряды и ритуалы которого были направлены на укрепление связи с природой, заставлял людей с особым почтением относиться к окружающему миру. Женщины собирали ромашку, зверобой и подорожник, высушивали их под навесами и использовали в течение всего года для приготовления целебных отваров.

Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, гадая о замужестве. Хозяйки пекли круглые «солнечные» караваи, символизирующие светило. Вечером молодежь собиралась на игрища, водила хороводы.

На ночь ставили чугунную сковороду дном вверх: если к утру на ней собирались капли влаги, это означало, что место удачное и можно копать колодец, вода в котором будет мягкой и долговечной.

Также в этот день было принято выносить из дома старую утварь и выметать мусор из углов, чтобы в делах не было заминок. Начинали сенокос, сажали позднюю рассаду.

22 июня — это также день, когда в России вспоминают начало Великой Отечественной войны, что добавляет этой дате особое трагическое звучание.

Что можно и чего нельзя делать 22 июня

Разберемся, какие приметы соблюдали 22 июня наши предки по народному календарю.

В этот день существовал целый ряд строгих запретов, нарушение которых, согласно поверьям, могло навлечь на человека череду неудач, неурожай или болезни. Категорически запрещалось ссориться, сквернословить, завидовать и желать кому-либо зла. Люди верили, что весь негатив, выпущенный наружу, обязательно вернется к человеку в тройном размере. Нельзя было жаловаться на судьбу, сквернословить и высказывать плохие пожелания — сгоряча сказанное слово могло обернуться большими неприятностями.

Также не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом, не связанным с уходом за землей и скотом.

Особое внимание уделялось пожарной безопасности. Существовало важное правило, определявшее, чего нельзя делать 22 июня ни в коем случае: разводить костры вблизи жилых построек или лесных массивов без крайней необходимости. Считалось, что разгулявшийся в этот день огонь будет практически невозможно потушить и он может уничтожить все запасы. Вместо этого приветствовались добрые дела: помощь вдовам, сиротам и одиноким старикам, совместные трапезы на свежем воздухе и угощение соседей свежим хлебом и молоком.

Народные традиции и обряды в Кириллов день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучше сегодня не носить темную одежду — такие наряды считались магнитом для бед и несчастий. Также не стоило долго смотреться в зеркало — по преданиям, в нем скапливаются злые сущности, которые могут навлечь беду и проклятия.

Нельзя было давать деньги в долг, чтобы не отдать свое благополучие. Запрещалось обсуждать тайны, планы и грезы — считали, что светлая сила от этого может растаять. Нельзя также давать обещания и клятвы — слово, данное в этот день, быстро «ускользнет».

Интересный запрет касался комаров: после полудня их нельзя было убивать — верили, что тогда «кровопийцы вернутся втройне». Запрещалось обижать лошадей, уток и петухов — в древности эти животные считались помощниками солнца, и их обида могла привести к тому, что солнце отвернется от людей.

Не стоило и долго спать, чтобы удача не покинула дом. А еще наши предки не стригли волосы, считая, что это ослабляет жизненные силы.

Приметы на погоду и урожай в Кириллов день

Внимательное наблюдение за изменениями в природе позволяло крестьянам делать удивительно точные прогнозы на оставшееся лето и осень. Что гласят дошедшие до нас приметы на день 22 июня по народному календарю?

Если к этому дню в лесу уже поспела обильная дикая земляника — зима ожидается суровой, долгой и морозной.

Ясное солнце в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

Хорошая погода, но почти полное отсутствие муравьев — верный признак приближающегося дождя.

Яркое звездное небо ночью — к щедрому урожаю грибов осенью.

Обильная утренняя роса — к хорошему урожаю льна и конопли.

Громкое и дружное пение птиц на рассвете обещало ясную, теплую и сухую погоду на ближайшие несколько недель.

Сильный дождь в этот день считался плохой приметой: он предвещал затяжную непогоду и сложности с уборкой сена.

Если утренний туман быстро рассеивается под солнцем — это к устойчивому теплому периоду.

Народный календарь советовал обращать внимание даже на поведение насекомых: если пчелы становились агрессивными и часто жалили, это сулило скорую засуху.

Что можно и чего нельзя делать 22 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заговоры и ритуалы на удачу и здоровье

Важная часть Кириллова дня — это не только традиции и приметы, но и ритуалы.

Хозяйки пекли круглые пироги, символизирующие солнце, и угощали ими всех членов семьи, а также прохожих. Считалось, что щедрость в этот день возвращается сторицей в виде богатого осеннего сбора зерна и овощей. Каждая деталь праздника была направлена на то, чтобы задобрить природные силы и заручиться поддержкой высших сил.

Крестьяне проводили обряды на полях, чтобы обеспечить им богатый урожай. Для этого брали горсть земли с огорода, смешивали ее с золой, окропляли святой водой и читали специальные заговоры.

В этот день знахари выполняли ритуалы, направленные против грыж, порчи и сглаза. Люди обращались с молитвами к святым, прося ниспослать благодать и щедрый урожай. Считалось, что в Кириллов день особенно действенны водные обряды: умывание утренней росой, купание в реке и освящение колодцев.

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