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18 июня 2026 в 13:17

Отец Хворостовского разрыдался во время прощания с умершей супругой

В Москве началось прощание с матерью Дмитрия Хворостовского

Фото: NEWS.ru
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На церемонии прощания с Людмилой Хворостовской — матерью одного из самых ярких оперных голосов современности Дмитрия Хворостовского — ее муж Александр не смог сдержать слез, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие проходит на Троекуровском кладбище в Москве.

Вдоль зала, где проходит гражданская панихида, расставлены венки от семьи и жителей Красноярского края. Гроб утопает в цветах — преимущественно в бордовых, розовых и белых розах. Прах женщины захоронят на Новодевичьем кладбище в могиле сына 19 июня.

Хворостовская не была связана с музыкой — всю жизнь она посвятила медицине. Женщина родилась 10 января 1936 года в селе Каратузском, окончила Красноярский медицинский институт и до пенсии работала акушером-гинекологом в больнице. В 2019 году у нее вышла книга «История семьи. Сибирская сага».

Хворостовская скончалась в возрасте 90 лет после тяжелой болезни. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов выразил соболезнования родным усопшей, а также отметил, что власти региона окажут необходимую помощь в организации похорон.

До этого стало известно о смерти актрисы Татьяны Плетневой, ей было 48 лет. Звезду сериалов «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны» похоронят на Ново-Богородском кладбище в Москве. Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске и за годы карьеры снялась более чем в 180 картинах.

Москва
Дмитрий Хворостовский
Новодевичье кладбище
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