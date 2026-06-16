Умерла мать известнейшего оперного певца России

В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Хворостовская, мать оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщил в Telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он выразил соболезнования всем родным усопшей, а также отметил, что власти региона окажут необходимую помощь в организации похорон.

Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына! — написал министр.

Ранее сообщалось, что итальянская оперная дива Флоранс Илли прожила в браке с Хворостовским 16 лет до его смерти в 2017 году. Когда певца не стало, Флоранс посвятила себя фонду имени покойного супруга.

До этого стало известно, что в возрасте 72 лет умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин. Он скончался 12 июня от инсульта. Время и место похорон пока неизвестны. Синтезатор «Поливокс» пользовался большой популярностью за рубежом и использовался такими группами, как Franz Ferdinand, Rammstein, Bring Me the Horizon и «Агата Кристи». Он также фигурирует в саундтреках к играм Doom (2016) и Cyberpunk 2077.