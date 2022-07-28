Вдова Хворостовского начала встречаться с популярным британским телеведущим

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Вдова Д. Хворостовского, оперная певица Флоранс Илли_Хворостовская

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс спустя пять лет после смерти мужа закрутила роман с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком. Вдову певца сфотографировали вместе со звездой телешоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства») во время отдыха на Ибице, пишет Daily Mail.

Джордж и Флоранс шли, держась за руки, по паре было видно, что они влюблены и счастливы. Избранником Флоранс Хворостовской, которая сама является оперной певицей, стал не просто телеведущий — Кларк ещё и лектор, писатель и архитектор. Его шоу вышло на экраны в 2012 году и с этого момента пережило несколько сезонов. В 2015 году телеведущий был номинирован на престижную британскую премию BAFTA.

После смерти знаменитого баритона Флоранс посвятила себя воспитанию детей, сыну Хворостовского сейчас 19 лет, дочери — 15. Семья певца знает о романе 52-летней вдовы с новым спутником и желают ей счастья.

Джордж Кларк был дважды женат, на последней избраннице он женился в 2018 году, вместе они прожили четыре года. От первого брака у Кларка трое детей.

Флоранс познакомилась с Дмитрием Хворостовским в Женеве во время совместного спектакля в 1999 году. Тогда баритон исполнял роль Дон Жуана, а Флоранс была его партнёршей. Роман между ними завязался после того, как Хворостовский поцеловал свою избранницу.

Ранее коллега, педагог Хворостовского, народная артистка России Лариса Марзоева рассказала, что певец Дмитрий Хворостовский обладал голосом «от Бога», а также быстро учился и стремился улучшить свои навыки. По её словам, юный Хворостовский постоянно «пропадал за кулисами», слушая и наблюдая за более опытными оперными певцами.