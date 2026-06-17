Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу

Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу Актрису Плетневу похоронят 18 июня на Новобогородском кладбище в Москве

Актрису театра и кино Татьяну Плетневу, широко известную по ролям в сериалах «Папины дочки», «Кухня» и «Интерны», похоронят на Новобогородском кладбище в Москве, передает ТАСС со ссылкой на семью артистки. Похороны назначены на четверг, 18 июня.

Прощание пройдет в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева в 11:00 мск 18 июня, затем пройдет отпевание. Потом состоятся похороны на Новобогородском кладбище, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Плетнева скончалась 14 июня в возрасте 48 лет. Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске и за годы карьеры снялась более чем в 180 картинах. Зрителям известна по работам в сериалах «СашаТаня», «Жуки», «Склифосовский», «След», «Улицы разбитых фонарей» и других.

До этого ушла из жизни американская актриса Энн Шедин, известная своей ролью Кейт Тэннер в сериале «Альф». Ей было 77 лет. Шедин обрела популярность благодаря своим ролям в том числе в сериалах «Саймон и Саймон» (1981) и «Критическое положение» (1972).