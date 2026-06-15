Ушла из жизни известная по сериалу «Альф» актриса В возрасте 77 лет не стало актрисы Энн Шедин

Ушла из жизни американская актриса Энн Шедин, известная своей ролью Кейт Тэннер в сериале «Альф», информация об этом появилась на ее официальной странице в соцсети. Ей было 77 лет.

С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни, — говорится в сообщении.

В публикации не уточняется, что стало причиной смерти. Шедин обрела популярность благодаря своим ролям в сериалах «Альф» (1986), «Саймон и Саймон» (1981) и «Критическое положение» (1972).

Ранее сообщалось, что из жизни ушла известная по ролям в сериалах «Глухарь» и «Час Волкова» актриса Лариса Хорошилова. Ее не стало на 83-м году.

До этого умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в Театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.