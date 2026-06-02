02 июня 2026 в 12:19

Меньшиков тайно посетил церемонию прощания с Богуславской

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Российский актер Олег Меньшиков тайно посетил церемонию прощания со вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской, передает корреспондент NEWS.ru. Траурное мероприятие проходит в Центре Вознесенского в Москве, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Меньшиков положил у гроба цветы и спешно покинул зал. Комментариев представителям СМИ он не давал, а также не стал общаться с остальными гостями.

Ранее сообщалось, что Богуславская умерла почти три недели назад, 14 мая, в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на 2 июня. Венки прислали в том числе телеведущий Андрей Малахов и Театр Наций под руководством Евгения Миронова. Причиной смерти писательницы назвали возраст.

Кроме того, стало известно о кончине актрисы Нины Марушиной, ей был 91 год. Дата и место прощания пока не называются. Марушина пришла в Московский драматический театр имени Пушкина в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
