Меньшиков тайно посетил церемонию прощания с Богуславской

Российский актер Олег Меньшиков тайно посетил церемонию прощания со вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской, передает корреспондент NEWS.ru. Траурное мероприятие проходит в Центре Вознесенского в Москве, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Меньшиков положил у гроба цветы и спешно покинул зал. Комментариев представителям СМИ он не давал, а также не стал общаться с остальными гостями.

Ранее сообщалось, что Богуславская умерла почти три недели назад, 14 мая, в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на 2 июня. Венки прислали в том числе телеведущий Андрей Малахов и Театр Наций под руководством Евгения Миронова. Причиной смерти писательницы назвали возраст.

Кроме того, стало известно о кончине актрисы Нины Марушиной, ей был 91 год. Дата и место прощания пока не называются. Марушина пришла в Московский драматический театр имени Пушкина в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года.