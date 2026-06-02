Песков объяснил, от чего зависит дальнейший сценарий на Украине Песков: РФ предпочла бы мир, но продолжит СВО при отказе Киева от переговоров

Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем, однако, если Киев продолжит отказываться от переговоров, специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, Москва достигнет своих целей в любом случае.

Мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. <...> Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что украинский лидер поручил прекратить боевые действия до зимы. По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

До этого в МИД РФ сообщили, что Европа выражает непоследовательную позицию по теме урегулирования украинского конфликта, ее мнение менялось несколько раз за 1,5 года.