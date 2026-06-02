Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем, однако, если Киев продолжит отказываться от переговоров, специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, Москва достигнет своих целей в любом случае.
Мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. <...> Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, — сказал представитель Кремля.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что украинский лидер поручил прекратить боевые действия до зимы. По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.
До этого в МИД РФ сообщили, что Европа выражает непоследовательную позицию по теме урегулирования украинского конфликта, ее мнение менялось несколько раз за 1,5 года.