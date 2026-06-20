Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 07:00

Забудьте о клещах на даче: безопасный травяной рецепт для всего участка

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С приходом тепла на дачных участках появляются клещи, которые опасны и для людей, и для домашних животных. Многие используют магазинные средства, но они часто действуют недолго и могут вредить полезным насекомым. Есть более мягкий способ защиты — натуральный травяной настой.

Для приготовления понадобятся 300 г сушеной полыни, 200 г пижмы и 100 г табачной пыли. Полынь и пижму измельчают, табачную пыль при необходимости просеивают. В 8 литров теплой воды поочередно добавляют полынь, затем через 15 минут пижму и еще через 15 минут табачную пыль, каждый раз тщательно перемешивая.

Смесь оставляют под крышкой на 6 часов, затем процеживают. Перед обработкой настой разводят водой в пропорции 1:3, а для мест под кустами и деревьями — 1:2. Опрыскивание лучше проводить ранним утром, уделяя особое внимание высокой траве, тенистым уголкам и периметру участка. Защита сохраняется около двух недель, а после дождя обработку желательно повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что регулярное применение помогает заметно сократить количество клещей на участке. Дополнительно стоит чаще косить траву и убирать густые заросли — именно там паразиты чаще всего прячутся.

Ранее сообщалось: пионы уже выпустили крепкие «стрелочки», а значит, скоро начнется активный рост и появятся бутоны. Именно сейчас растениям нужен правильный уход, иначе часть цветов может засохнуть еще до раскрытия.

Проверено редакцией
клещи
полынь
советы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное небо» накрыло российский регион из-за ВСУ
Шурыгину могут перевести из обвиняемых в потерпевшие по делу о порнографии
Над Самарской областью закрыли воздушное пространство
Эксперт раскрыла, как работающим пенсионерам добиться максимальной надбавки
В Тульской области уничтожили семь украинских БПЛА за ночь
Жуткое пекло — невиданные +34 и ни капли дождя: погода в России 22–28 июня
Зоопсихолог ответила, почему некоторые кошки любят «помогать» хозяевам
Зеленский испортил ужин лидеров стран Европы
Нетаньяху может попытаться сорвать мирное соглашение с Ираном
Назван способ, как ускорить решение автомобильных споров по страховке
Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию
В России вводят правила перехода на новую систему высшего образования
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 20 июня
В Госдуме рассказали о новых преимуществах для инвесторов
На Украине считают, что Зеленский может планировать вторжение в Белоруссию
Экс-премьер Украины связал работу биолабораторий с госпереворотом 2014 года
В трех аэропортах России ограничили прием и отправку самолетов
Запад оказался в тревоге после удара Мадьяра по Киеву
В России появится «Черная книга» растений
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июня
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.