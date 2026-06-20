Забудьте о клещах на даче: безопасный травяной рецепт для всего участка

Забудьте о клещах на даче: безопасный травяной рецепт для всего участка

С приходом тепла на дачных участках появляются клещи, которые опасны и для людей, и для домашних животных. Многие используют магазинные средства, но они часто действуют недолго и могут вредить полезным насекомым. Есть более мягкий способ защиты — натуральный травяной настой.

Для приготовления понадобятся 300 г сушеной полыни, 200 г пижмы и 100 г табачной пыли. Полынь и пижму измельчают, табачную пыль при необходимости просеивают. В 8 литров теплой воды поочередно добавляют полынь, затем через 15 минут пижму и еще через 15 минут табачную пыль, каждый раз тщательно перемешивая.

Смесь оставляют под крышкой на 6 часов, затем процеживают. Перед обработкой настой разводят водой в пропорции 1:3, а для мест под кустами и деревьями — 1:2. Опрыскивание лучше проводить ранним утром, уделяя особое внимание высокой траве, тенистым уголкам и периметру участка. Защита сохраняется около двух недель, а после дождя обработку желательно повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что регулярное применение помогает заметно сократить количество клещей на участке. Дополнительно стоит чаще косить траву и убирать густые заросли — именно там паразиты чаще всего прячутся.

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