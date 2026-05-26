Пионы рванут в цветение как бешеные: майский уход спасает бутоны от засыхания

Пионы уже выпустили крепкие «стрелочки», а значит, скоро начнется активный рост и появятся бутоны. Именно сейчас растениям нужен правильный уход, иначе часть цветов может засохнуть еще до раскрытия. Несколько простых процедур помогут получить крупное и долгое цветение без лишних хлопот.

Сначала уберите старую мульчу и сорняки вокруг кустов. За зиму в укрытии часто скапливаются грибки и вредители. После этого аккуратно прорыхлите землю, чтобы корни получали больше воздуха.

Пионы любят влагу, но не терпят сырости. В период роста и бутонизации почва не должна пересыхать, иначе часть бутонов остановится в развитии. Если нет возможности часто поливать клумбу, лучше замульчировать грунт — так влага сохранится дольше.

Для подкормки подойдет нитроаммофоска — примерно 20–30 граммов под куст. Также можно использовать разведенный куриный помет или навоз. А для более пышного цветения многие дачники добавляют бор. Не забудьте и про защиту от серой гнили: в прохладную и дождливую весну пионы полезно обработать фитоспорином или бордоской жидкостью.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после своевременной подкормки бутоны стали заметно крупнее. Еще она советует заранее ставить опоры вокруг кустов — потом густые пионы сложнее подвязать без повреждения побегов.

