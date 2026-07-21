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21 июля 2026 в 00:05

Приметы 21 июля: Прокопий Жнец — зачем в дом нести сено

Приметы 21 июля Приметы 21 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В разгар самого жаркого летнего месяца, 21 июля, христиане вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, а также великомученика Прокопия. В народной день прозвали интересно — Прокопий Жнец, или Жатвенник. На Руси эта дата считалась официальным стартом самой напряженной и важной поры в году — уборки ржи. Первый сноп («именинный») срезали с особыми обрядами, несли в дом и ставили в красный угол под иконы, веря, что он принесет семье достаток, убережет жилье от пожаров и подарит сытую зиму.

Основные приметы 21 июля и их значение

Прокопьев день символизирует начало страдной поры, когда крестьяне выходили в поле на жатву. Перед началом работ служили молебен в честь святого, а затем накрывали столы и угощали близких. Первый сноп ржи женщины обвязывали красной лентой и несли в церковь освящать — его хранили в красном углу избы до следующего года.

Существовало поверье, что 21 июля из земли вылезали насекомые-вредители, которые собирались в комок и катались, — кто первым заметит этот комок, того ждало большое счастье и благополучие целый год.

Приметы о погоде 21 июля

  • Если на Прокопия ласточки начинают собираться в небольшие стаи и тревожно кружить над полями, то к концу июля стоит ждать затяжных дождей и ощутимого похолодания.

  • Если же день выдается сухим, безветренным и жарким, то жатва пройдет легко, а собранное зерно будет сухим и отлично сохранится до следующей весны.

Что можно и чего нельзя делать 21 июля по приметам Что можно и чего нельзя делать 21 июля по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

В Прокопьев день было принято начинать жатву и работать в поле. Хорошей традицией считалось плести из колосьев венки-обереги. Женщины могли заниматься домашними делами, готовить ужин и собирать за столом родных и друзей.

Строжайше запрещалось лениться — Прокопий Жнец не любит бездельников. Нельзя было собирать ягоды, кроме черники, которая как раз поспевает к этому числу. Также запрещалось рубить березы и даже срывать с них листья — нарушители могли лишиться финансовых накоплений и влезть в долги.

Для работы и денег

Сегодня будьте осторожны. Не начинайте новых дел, особенно связанные с торговлей, крупными покупками или переездом, — успеха они не принесут. Особенно опасно, гласят приметы, браться за новое, не завершив старые дела, — это сулит убытки. А еще лучше отложить поездки — дорога могла оказаться неблагоприятной.

Для любви и отношений

21 июля — отличный день для свадьбы. Их праздновали шумно и весело, веря, что это принесет счастье молодоженам. Свидания в этот день обещали быть удачными. А вот ругаться, сплетничать и сквернословить строго запрещено. Женщинам не рекомендовалось обсуждать кого-то за спиной и рассказывать о своих дочерях, чтобы не сглазить их.

Приметы 21 июля: что делать?

Используйте этот день для усердного труда — Прокопий Жнец ценит старания и вознаграждает за них.

К чему снится поезд? Читайте трактования на нашем сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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