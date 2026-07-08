Что надо сделать в саду во второй декаде июля: чек-лист для дачника

Что надо сделать в саду во второй декаде июля: чек-лист для дачника

С 11 по 20 июля дачный участок живет в особом ритме: побеги тянутся вверх, солнце печет нещадно, а вредители словно ждали именно этого момента, чтобы взяться за ваши грядки всерьез. Разобраться, что делать в огороде 11–20 июля, — значит не растеряться среди десятка одновременных задач и сохранить урожай до осени. В центре внимания в эти дни оказываются уход за растениями в июле, своевременная подкормка растений в середине июля, полив и мульчирование в жару, а также защита от вредителей и болезней и планомерный сбор урожая в июле.

Посев зеленых культур для второго оборота

Середина июля — удобный момент, чтобы засеять освободившиеся грядки заново и получить вторую волну зелени до холодов. Обдумывая вопрос, что делать в огороде 11–20 июля, начните именно с ревизии пустующих участков земли. Посев в июле зеленных культур дает возможность не терять ни метра полезной площади.

Для повторного посева хорошо подходят листовой салат, шпинат, укроп, горчица салатная, кресс-салат, кориандр и мангольд.

Там, где уже убраны редис, ранний салат или лук на перо, взрыхлите почву, внесите немного перегноя или готового компоста и хорошо пролейте теплой водой.

Семена в жаркие дни лучше заделывать неглубоко и сеять вечером или в облачную погоду — так росткам проще пережить первые дни после всходов.

После посева слегка примните землю и накройте грядку легким укрывным материалом: он сбережет влагу и не даст почве перегреваться.

Благодаря такому посеву в июле зеленных культур свежая зелень появится уже к концу лета и в начале осени, а грядки не успеют зарасти сорной травой и пересохнуть. Для дачника это один из первых практических шагов в списке того, что делать в огороде 11–20 июля, когда часть посадок уже убрана.

Что надо сделать в саду во второй декаде июля: чек-лист для дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за земляникой и сбор урожая

В этот же период во многих регионах еще продолжается или подходит к завершению сбор урожая земляники садовой. Здесь важно грамотно закрыть сезон плодоношения и подготовить растения к следующему году.

Снимайте ягоды регулярно и вовремя: перезревшие плоды быстрее портятся и становятся источником грибковых болезней.

Сразу убирайте с грядки подгнившие и поврежденные ягоды, чтобы не давать серой гнили и другим инфекциям распространяться дальше.

После того как основной сбор урожая в июле завершен, аккуратно срежьте старые и сильно поврежденные листья, не задевая сердцевину куста.

Часть усов можно оставить для получения новых розеток, но не позволяйте им забирать силы у материнских растений.

Такой уход за земляникой и сбор урожая — заметная часть общих работ в саду во второй декаде июля: от качества этой процедуры напрямую зависит будущий урожай. По сути, уход за растениями в июле здесь означает не только полив, но и санитарную обрезку, удаление больных и лишних частей куста.

Полив и мульчирование в жаркую погоду

Летний зной — одна из главных угроз для корней и общего самочувствия огородных культур. Полив и мульчирование в жару входят в число обязательных пунктов, если вы раздумываете, что же вам делать в огороде 11–20 июля.

Прежде чем перейти к перечню действий, стоит уточнить главное: смысл полива не в увлажнении верхнего слоя почвы, а в равномерном промачивании корнеобитаемого горизонта.

Поливайте рано утром или после захода солнца, избегая процедур по раскаленной земле в разгар дня, — это уменьшает потери влаги и защищает листья от ожогов.

Для томатов, огурцов, капусты и перца предпочтителен нечастый, но глубокий полив вместо поверхностного «сбрызгивания» грядок.

После каждого полива обязательно мульчируйте почву — подойдут скошенная трава без семян, солома, компост или перепревшие опилки.

Слой мульчи снижает испарение, сохраняет корни в более прохладной зоне и заметно тормозит рост сорняков.

Работы в саду во второй декаде июля: чек-лист для дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полив и мульчирование в жару — это часть общего ухода за растениями в июле, который напрямую отражается на сборе урожая в июле и позднее: пересушенные и перегретые растения хуже плодоносят, чаще сбрасывают завязи и легче заболевают.

Подкормка растений в середине июля

Подкормка растений в середине июля поддерживает культуры, которые все еще активно растут и плодоносят. Здесь важен разумный баланс: избыток азота вреден так же, как и полное отсутствие питания.

Для плодовых деревьев и ягодных кустарников в этот период полезны комплексные удобрения с акцентом на фосфор и калий — они помогают плодам созревать и повышают устойчивость растений к стрессу.

Овощные культуры, такие как томаты, огурцы и перец, во второй декаде июля хорошо откликаются на внекорневые подкормки микроэлементами по листу в вечерние часы.

Истощенные после активного плодоношения грядки можно аккуратно пролить слабым раствором комплексного удобрения, ориентируясь на инструкцию и состояние растений.

Ослабленные и больные растения концентрированными подкормками лучше не трогать: сначала стоит выяснить и устранить причину проблемы.

Подкормка растений в середине июля — один из ключевых элементов работ в саду во второй декаде июля. В сочетании с грамотным поливом и защитой от вредителей и болезней она поддерживает текущий сбор урожая в июле и готовит растения к дальнейшему плодоношению.

Защита от вредителей и болезней

Разгар лета — пик активности насекомых-вредителей и грибковых инфекций. Защита от вредителей и болезней в эти дни не менее значима, чем полив или подкормка.

Прежде чем перейти к конкретным мерам, важно напомнить: предупредить проблему всегда проще, чем справляться с ней, когда она уже разрослась.

Осматривайте растения регулярно: нижние листья, стебли, обратную сторону листовой пластины, завязи и плоды — это позволит заметить поражение на самой ранней стадии.

Пораженные листья и плоды сразу убирайте с участка и не отправляйте в компостную кучу, чтобы не сохранять источник инфекции.

Используйте механические способы борьбы: ручной сбор вредителей, смывание тли струей воды, установку ловчих поясов на стволы деревьев.

При реальной необходимости применяйте разрешенные для личных участков препараты, строго придерживаясь инструкции и сроков ожидания перед сбором урожая.

Защита от вредителей и болезней тесно связана с тем, что делать в огороде 11–20 июля: без нее ни подкормка растений в середине июля, ни самый тщательный полив не спасут будущий урожай. В общей системе работ в саду во второй декаде июля это не разовое мероприятие, а постоянный фон для всех остальных действий.

Что надо сделать в саду во второй декаде июля: чек-лист для дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще нужно успеть в саду и огороде

Во второй декаде июля важно не только сажать и подкармливать, но и наводить порядок на участке, чтобы дальнейшая часть сезона прошла спокойнее. Этот блок закрывает небольшие, но значимые задачи в рамках ухода за растениями в июле.

Прополка и рыхление междурядий: сорная трава забирает влагу и питательные вещества, создает лишнюю тень и повышает влажность, благоприятную для развития болезней. Формирование томатов, огурцов и других культур: своевременное удаление лишних пасынков и части листьев улучшает проветривание и освещенность посадок. Подвязка высокорослых растений и кустарников: это снижает риск поломки стеблей после сильного ветра или ливня и помогает сохранить будущий урожай. Планирование дальнейших посевов: заранее продумайте, какие грядки освободятся к концу месяца и что вы хотите посадить на их месте.

Собрав все перечисленное в единый список, легко получить понятный ответ на вопрос, что делать в огороде 11–20 июля: посев в июле зеленных культур, уход за земляникой и сбор урожая, полив и мульчирование в жару, подкормка растений в середине июля, защита от вредителей и болезней и приведение участка в порядок. Такой подход к работам в саду во второй декаде июля помогает сберечь силы, не пропустить ничего важного и подойти к концу сезона с достойным сбором урожая в июле и хорошей отдачей грядок в дальнейшем.

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