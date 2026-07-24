Забудьте о клещах на участке: копеечный трюк поможет отпугнуть опасных насекомых

Клещи могут испортить отдых на даче и стать опасными не только для человека, но и для домашних животных. Весной и в конце лета они особенно активны, поэтому стоит заранее позаботиться о защите участка и себя.

Для этого не обязательно покупать дорогие средства. Возьмите ватный диск, нанесите несколько капель эфирного масла лаванды, герани, эвкалипта или чайного дерева и положите его в карман или сумку. Сильный запах таких масел отпугивает клещей.

Перед прогулкой полезно проверить участок: проведите белой тканью по траве — так можно заметить наличие паразитов. Также важно регулярно убирать опавшие листья, скошенную траву и густые заросли, где клещи любят прятаться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что прогулки по участку стали спокойнее даже в высокой траве. Она советует после возвращения домой внимательно осматривать одежду и животных. Дополнительно лучше носить закрытую одежду и заправлять брюки в носки, чтобы снизить риск укуса.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.