У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на инфекции

У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на инфекции Россельхознадзор: у погибших под Красноярском пчел не выявили заболеваний

Инфекционных и инвазионных заболеваний у пчел, погибших в Красноярском крае, не выявлено, сообщили ТАСС в службе по ветеринарному надзору. Отмечается, что с жалобами на гибель насекомых обратились владельцы 23 пасек.

По результатам лабораторных исследований положительных результатов не выявлено, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре подтвердили, что массовая гибель пчел зафиксирована в Челябинской области. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. Речь идет о более чем 5 млн насекомых в Аргаяшском районе.

До этого прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Местные пасечники лишились 30 млн насекомых в Большемуртинском районе. Всего в службу ветеринарного надзора обратились 22 фермера. Точную причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели.

Кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский сообщал, что сокращение численности пчел в России приобрело масштабы, угрожающие экологической стабильности. По его словам, за последние два десятилетия количество пчелиных семей в стране сократилось более чем вдвое.