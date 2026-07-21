Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 12:27

У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на инфекции

Россельхознадзор: у погибших под Красноярском пчел не выявили заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Инфекционных и инвазионных заболеваний у пчел, погибших в Красноярском крае, не выявлено, сообщили ТАСС в службе по ветеринарному надзору. Отмечается, что с жалобами на гибель насекомых обратились владельцы 23 пасек.

По результатам лабораторных исследований положительных результатов не выявлено, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре подтвердили, что массовая гибель пчел зафиксирована в Челябинской области. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. Речь идет о более чем 5 млн насекомых в Аргаяшском районе.

До этого прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Местные пасечники лишились 30 млн насекомых в Большемуртинском районе. Всего в службу ветеринарного надзора обратились 22 фермера. Точную причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели.

Кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский сообщал, что сокращение численности пчел в России приобрело масштабы, угрожающие экологической стабильности. По его словам, за последние два десятилетия количество пчелиных семей в стране сократилось более чем вдвое.

Регионы
Красноярский край
пчелы
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью
Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью
Трое мирных жителей ранены при атаках дронов в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.