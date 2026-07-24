Стало известно, какой прибор может дать сбой во время спасения жизни

Стало известно, какой прибор может дать сбой во время спасения жизни Дефибрилляторы HeartSine могут отключиться во время спасения человека

Дефибрилляторы HeartSine могут отключиться во время спасения человеческой жизни, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Часть этих дефибрилляторов есть в России.

Как выяснилось, некоторые модели HeartSine samartian PAD 350P, 360P, 450P и 500P отзывают с зарубежных рынков из-за производственного дефекта компонента платы. Сообщается, что аппарат может сломаться при наборе заряда, при его нанесении или сразу после. После сбоя пациент рискует остаться без помощи.

В России эти модели продаются за 99 тыс. рублей, а также зарегистрированы в Росздравнадзоре. Имеют ли этот дефект аппараты в России, пока неизвестно, так как неисправны были лишь конкретные партии. Обычно эти дефибрилляторы используют в государственных медицинских учреждениях.

Ранее врачи ГКБ им. Ерамишанцева в Москве пришили женщине палец, который оторвало из-за обручального кольца. Как рассказали медики, пациентка зацепилась за выступ забора во время работы на даче и резко отдернула руку. В результате палец почти полностью оторвался.