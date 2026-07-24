Стало известно, какой прибор может дать сбой во время спасения жизни

Дефибрилляторы HeartSine могут отключиться во время спасения человеческой жизни, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Часть этих дефибрилляторов есть в России.
Как выяснилось, некоторые модели HeartSine samartian PAD 350P, 360P, 450P и 500P отзывают с зарубежных рынков из-за производственного дефекта компонента платы. Сообщается, что аппарат может сломаться при наборе заряда, при его нанесении или сразу после. После сбоя пациент рискует остаться без помощи.
В России эти модели продаются за 99 тыс. рублей, а также зарегистрированы в Росздравнадзоре. Имеют ли этот дефект аппараты в России, пока неизвестно, так как неисправны были лишь конкретные партии. Обычно эти дефибрилляторы используют в государственных медицинских учреждениях.
Ранее врачи ГКБ им. Ерамишанцева в Москве пришили женщине палец, который оторвало из-за обручального кольца. Как рассказали медики, пациентка зацепилась за выступ забора во время работы на даче и резко отдернула руку. В результате палец почти полностью оторвался.