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24 июля 2026 в 14:43

Стало известно, какой прибор может дать сбой во время спасения жизни

Дефибрилляторы HeartSine могут отключиться во время спасения человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дефибрилляторы HeartSine могут отключиться во время спасения человеческой жизни, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Часть этих дефибрилляторов есть в России.

Как выяснилось, некоторые модели HeartSine samartian PAD 350P, 360P, 450P и 500P отзывают с зарубежных рынков из-за производственного дефекта компонента платы. Сообщается, что аппарат может сломаться при наборе заряда, при его нанесении или сразу после. После сбоя пациент рискует остаться без помощи.

В России эти модели продаются за 99 тыс. рублей, а также зарегистрированы в Росздравнадзоре. Имеют ли этот дефект аппараты в России, пока неизвестно, так как неисправны были лишь конкретные партии. Обычно эти дефибрилляторы используют в государственных медицинских учреждениях.

Ранее врачи ГКБ им. Ерамишанцева в Москве пришили женщине палец, который оторвало из-за обручального кольца. Как рассказали медики, пациентка зацепилась за выступ забора во время работы на даче и резко отдернула руку. В результате палец почти полностью оторвался.

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