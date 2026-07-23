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23 июля 2026 в 11:49

Москвичке оторвало палец из-за обручального кольца и дачного забора

Москвичке пришили палец, оторванный из-за обручального кольца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врачи ГКБ им. Ерамишанцева в Москве пришили женщине палец, который оторвало из-за обручального кольца, сообщает Telegram-канал «Московская медицина». Как рассказали медики, пациентка зацепилась за выступ забора во время работы на даче и резко одернула руку. В результате палец почти полностью оторвался.

При таких травмах главная задача — как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани, — заявил микрохирург Александр Сухинин.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян посоветовал снимать украшения при выполнении травмоопасных работ. По его словам, при резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия.

Ранее врачи из Владивостока успешно провели сложную операцию, чтобы спасти молодую женщину. Пациентка поступила 14 июля с крайне редким и опасным диагнозом — эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки. В региональном Минздраве уточнили, что такая патология встречается крайне редко: в одном случае на 76–140 тыс. беременностей.

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