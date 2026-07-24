Политики из Германии выступили с неожиданным заявлением о России и Украине

Политики из Германии выступили с неожиданным заявлением о России и Украине BZ: немецкие политики не верят в поражение России в конфликте на Украине

Политики из Германии не верят в поражение России, сообщает газета Berliner Zeitung. По мнению немецких политиков, такой подход лишен воображения и вдохновения, отличается ограниченностью, но строго следует провозглашенным принципам.

Число сторонников жесткой линии в германских исследовательских центрах, редакциях и партиях, которые действительно верят в поражение России, вряд ли превышает несколько десятков человек, — сказано в публикации.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Майер в ответ на данные СВР РФ о ведущихся в стране ядерно-оружейных исследованиях заявил, что Германия не стремится к созданию собственного национального ядерного оружия. По его словам, политика федерального правительства в этой сфере остается неизменной.

До этого член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер рассказал, что Германия не должна допустить прямого противостояния с Россией. По его словам, власти ФРГ должны в первую очередь защищать интересы собственных граждан. Политик также призвал не предоставлять неограниченные гарантии безопасности для Украины.