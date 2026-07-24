Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:38

Политики из Германии выступили с неожиданным заявлением о России и Украине

BZ: немецкие политики не верят в поражение России в конфликте на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Политики из Германии не верят в поражение России, сообщает газета Berliner Zeitung. По мнению немецких политиков, такой подход лишен воображения и вдохновения, отличается ограниченностью, но строго следует провозглашенным принципам.

Число сторонников жесткой линии в германских исследовательских центрах, редакциях и партиях, которые действительно верят в поражение России, вряд ли превышает несколько десятков человек, — сказано в публикации.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Майер в ответ на данные СВР РФ о ведущихся в стране ядерно-оружейных исследованиях заявил, что Германия не стремится к созданию собственного национального ядерного оружия. По его словам, политика федерального правительства в этой сфере остается неизменной.

До этого член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер рассказал, что Германия не должна допустить прямого противостояния с Россией. По его словам, власти ФРГ должны в первую очередь защищать интересы собственных граждан. Политик также призвал не предоставлять неограниченные гарантии безопасности для Украины.

Европа
Германия
Россия
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы
«Еле ноги волочу»: Пугачева сравнила себя с больной собакой
Мужчина начал терять зрение из-за насекомых, поселившихся в его глазах
Онколог-маммолог опровергла популярный миф о раке груди
Модернизированный российский боевой самолет показали Путину
Еще одна страна отказалась присоединяться к «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.