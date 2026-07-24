Политолог оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время маловероятна, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, у лидеров двух стран пока что нет почвы для диалога.

Я все-таки склоняюсь к тому, что нам не стоит ожидать никаких встреч Путина с Трампом в ближайшее время, потому что им пересекаться сейчас нет смысла. Многое из того, что было наработано в прошлом году, испарилось. Тем более, учитывая, что диалог [Марко] Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) с [Сергеем] Лавровым (глава МИД РФ. — NEWS.ru) продлился всего лишь 35 минут, можно сделать вывод, что главы государств переговорят еще меньше. Президенты встречаются уже тогда, когда что-то наработано их подчиненными, какие-то договоренности обозначены и их осталось только поставить на рельсы, — сказал Перенджиев.

Однако, по его мнению, Трамп может связаться с Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить некоторые вопросы. Политолог считает, что это вполне вероятный сценарий, который американский лидер уже неоднократно реализовывал после переговоров с украинской стороной.

Ранее появилась информация, что встреча Трампа и Зеленского может состояться на следующей неделе во время визита украинского президента в США. Поездка президента Украины запланирована на 28 июля.