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07 июня 2026 в 09:07

Как правильно пасынковать томаты: инструкция для открытого грунта

Пасынкование томатов в июне: как правильно формировать куст в открытом грунте Пасынкование томатов в июне: как правильно формировать куст в открытом грунте Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Каждый садовод, у кого на грядках растут томаты, рано или поздно оказывается в роли той самой злой мачехи из сказки: приходится без сантиментов избавляться от «лишних детей» — пасынков. И это не жестокость, а настоящая забота о растении.

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Пасынкование — это удаление боковых побегов, которые вырастают в пазухах листьев томата. Эти побеги не дают плодов (или дают совсем немного), зато активно тянут из куста воду и питательные вещества. В июне, когда томаты в открытом грунте активно наращивают зеленую массу, пасынкование особенно важно: именно сейчас закладывается урожай, и каждый лишний побег — это украденные у плодов силы. Процедура помогает перенаправить питание к цветочным кистям, улучшает проветривание куста и снижает риск грибковых болезней.

Если пустить процесс на самотек, томат превратится в густые «джунгли»: десятки побегов будут соревноваться за ресурсы, плоды измельчают, созревание затянется, а влажность внутри куста создаст идеальные условия для фитофторы и серой гнили. В открытом грунте это особенно критично — там нет тепличной защиты.

Как отличить пасынок и правильно его удалить

Пасынок, как правило, тянется к небу из пазухи молодого листа — то есть из угла, расположенного между листиком и главным стеблем. Главный стебель продолжает расти вверх, лист отходит в сторону, а пасынок — это третий «игрок» именно в этом углу. Молодой пасынок легко перепутать с листом, но у листа нет точки роста на конце, а у пасынка она есть — присмотритесь внимательно.

Инструкция по удалению:

  1. Дождитесь, пока пасынок вырастет до 3–5 сантиметров — именно тогда его удобнее всего удалять.

  2. Обломите пасынок руками или срежьте острым продезинфицированным ножом у самого основания, оставив «пенек» не более 1 сантиметра — это защитит стебель от повторного отрастания и инфекций.

  3. Проводите процедуру утром в сухую погоду — ранка успеет подсохнуть до вечера.

  4. После работы с каждым кустом протирайте инструмент спиртом или слабым раствором марганцовки.

Как правильно пасынковать томаты: инструкция для открытого грунта Как правильно пасынковать томаты: инструкция для открытого грунта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Схемы формирования куста томата в открытом грунте

Формирование куста — это следующий этап после пасынкования. Количество оставляемых стеблей зависит от сорта и площади участка: чем плотнее посажены растения, тем меньше стеблей сохраняют. В июне для открытого грунта чаще всего используют три схемы.

  • Один стебель — удаляют все боковые побеги, оставляя только главный. Оптимально для индетерминантных гибридов и высокорослых сортов: плоды крупнее, а урожай поспевает раньше.

  • Два стебля — к главному стеблю добавляют один наиболее крепкий пасынок (обычно тот, который растет под первой цветочной кистью). Это универсальный вариант для томатов среднего роста.

  • Три стебля — сохраняют центральный побег и два боковых. Подходит для компактных штамбовых и низкорослых сортов: такие кусты меньше загущаются и хорошо вентилируются. Эта схема удобна при широких междурядьях.

Июнь — лучший месяц, чтобы взять томаты под контроль: кусты еще не запущены, раны затягиваются быстро, а впереди — весь сезон для щедрого урожая. Уделите грядкам пару часов сейчас, и они отблагодарят вас осенью.

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