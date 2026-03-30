Развели пылюку? Узнайте, какие комнатные растения очистят воздух в спальне

Весна — лучшее время, чтобы устроить в квартире свой зеленый островок. Комнатные растения делают интерьер живее, помогают создать более комфортный микроклимат, задерживают часть бытовой пыли на листьях и просто работают как естественный антистресс. Главное — выбирать их под задачу: одни хороши для красоты, другие лучше испаряют влагу, а есть и комнатные цветы, собирающие пыль. Вот они-то особенно полезны в городе, да еще и в отопительный сезон.

Вот какие растения стоит посадить дома, если нужен конкретный эффект:

1. Для красоты

орхидея фаленопсис — долго цветет и не требует сложного ухода;

антуриум — яркий, декоративный, цветет почти круглый год;

спатифиллум — аккуратный, нарядный, подходит даже для полутени;

глоксиния — эффектно цветет весной и летом;

бегония декоративноцветущая — компактная и очень выразительная.

2. Для сбора пыли

фикус эластика — крупные листья хорошо задерживают пыль;

монстера — большая листовая пластина работает как природный фильтр;

хлорофитум — неприхотлив и быстро наращивает зелень;

сансевиерия — плотные листья удобно протирать от налета;

драцена — собирает пыль на длинных листьях, особенно в сухом воздухе.

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

3. Для увлажнения воздуха

циперус — один из лучших домашних «увлажнителей»;

папоротник нефролепис — любит влажность и активно испаряет воду;

спатифиллум — хорош не только для красоты, но и для микроклимата;

хлорофитум — прост в уходе и полезен в жилых комнатах;

аглаонема — комфортно чувствует себя в квартире и любит умеренную влажность.

Чтобы цветы действительно помогали при сухом воздухе от радиаторов, ставьте растения группами, держите грунт слегка влажным без перелива, используйте поддоны с керамзитом и водой, а листья регулярно опрыскивайте там, где это допустимо. И не забывайте: комнатные цветы, собирающие пыль, работают только при одном условии — листья нужно периодически мыть или протирать, иначе вся польза быстро сходит на нет.

Золотое правило любого квартирного садовода: для красоты в доме берите цветущие виды, для влажности — влаголюбивые, а для чистоты воздуха — растения с крупной и плотной листвой. Тогда ваш домашний мини-сад будет не только красивым, но и действительно полезным.

