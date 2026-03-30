30 марта 2026 в 21:16

Развели пылюку? Узнайте, какие комнатные растения очистят воздух в спальне

Весна — лучшее время, чтобы устроить в квартире свой зеленый островок. Комнатные растения делают интерьер живее, помогают создать более комфортный микроклимат, задерживают часть бытовой пыли на листьях и просто работают как естественный антистресс. Главное — выбирать их под задачу: одни хороши для красоты, другие лучше испаряют влагу, а есть и комнатные цветы, собирающие пыль. Вот они-то особенно полезны в городе, да еще и в отопительный сезон.

Вот какие растения стоит посадить дома, если нужен конкретный эффект:

1. Для красоты

  • орхидея фаленопсис — долго цветет и не требует сложного ухода;

  • антуриум — яркий, декоративный, цветет почти круглый год;

  • спатифиллум — аккуратный, нарядный, подходит даже для полутени;

  • глоксиния — эффектно цветет весной и летом;

  • бегония декоративноцветущая — компактная и очень выразительная.

2. Для сбора пыли

  • фикус эластика — крупные листья хорошо задерживают пыль;

  • монстера — большая листовая пластина работает как природный фильтр;

  • хлорофитум — неприхотлив и быстро наращивает зелень;

  • сансевиерия — плотные листья удобно протирать от налета;

  • драцена — собирает пыль на длинных листьях, особенно в сухом воздухе.

3. Для увлажнения воздуха

  • циперус — один из лучших домашних «увлажнителей»;

  • папоротник нефролепис — любит влажность и активно испаряет воду;

  • спатифиллум — хорош не только для красоты, но и для микроклимата;

  • хлорофитум — прост в уходе и полезен в жилых комнатах;

  • аглаонема — комфортно чувствует себя в квартире и любит умеренную влажность.

Чтобы цветы действительно помогали при сухом воздухе от радиаторов, ставьте растения группами, держите грунт слегка влажным без перелива, используйте поддоны с керамзитом и водой, а листья регулярно опрыскивайте там, где это допустимо. И не забывайте: комнатные цветы, собирающие пыль, работают только при одном условии — листья нужно периодически мыть или протирать, иначе вся польза быстро сходит на нет.

Золотое правило любого квартирного садовода: для красоты в доме берите цветущие виды, для влажности — влаголюбивые, а для чистоты воздуха — растения с крупной и плотной листвой. Тогда ваш домашний мини-сад будет не только красивым, но и действительно полезным.

Ранее мы рассказывали, как не разозлить автоинспектора пылью на своем автомобиле.

Виктория Семенова
