Жуткий повод разозлить гаишника: надо ли бояться штрафа за зимнюю резину?

На каждый день

Семья и жизнь

Сезонная смена резины — не бюрократическая формальность, а прямое условие безопасности на дороге. Зимние шины сделаны из мягкого компаунда: в тепло они перегреваются, «плывут» и теряют сцепление с асфальтом. Летние на морозе каменеют, и тормозной путь вырастает до опасных значений. Цена ошибки с выбором резины — не штраф, а авария.

Когда менять резину на летнюю в 2026 году

Забудьте о конкретных датах — смотрите на термометр. Несколько ориентиров, которые реально работают:

устойчивый плюс выше +7 °C днем и ночью — сигнал записываться в шиномонтаж;

технически с 1 марта запрет на зимние шины снимается, но для большинства регионов страны это еще явно рано;

юг России «переобувается» в марте, центральная полоса — в апреле, северные регионы — ближе к маю;

прокатиться пару недель на зимней резине при +12 °C — не трагедия. Выехать на летней при ночном минусе — уже риск.

Штраф за зимнюю резину летом и другие санкции

Закон здесь устроен проще, чем кажется:

переходные периоды — весна (март — май) и осень (сентябрь — ноябрь) — никакими ограничениями по типу резины не регулируются;

штраф за зимнюю резину летом касается только шипов и только в период с 1 июня по 31 августа. Сумма — 500 рублей или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ;

липучки с маркировкой M+S под запрет не подпадают — их можно эксплуатировать в любое время года;

крайний срок снять шипованную резину в 2026 году — 31 мая включительно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как хранить зимнюю резину правильно

Убрать комплект до осени с умом — значит сохранить резину целой и сберечь деньги на следующий сезон на покупке новой:

Место хранения: сухое, темное, проветриваемое помещение. Допустимый диапазон температур — от −30 до +35 °C, влажность — около 50–60%. Колеса в сборе (шина на диске): укладывают горизонтально стопкой не выше четырех штук или вешают на крюки за диск. Давление перед хранением стравливают примерно наполовину от рабочего. Шины без дисков: только вертикально, как монеты в стопке — нельзя. Горизонтальная укладка за несколько месяцев деформирует нижнюю шину. Перед закладкой на хранение резину и диски моют, удаляют застрявшие камни и насухо просушивают. Герметичный полиэтилен для колес в сборе под запретом: внутри скапливается конденсат, диски начинают ржаветь.

Итог простой: вопрос, когда менять резину на летнюю, закрывается одним правилом — ждите стабильного тепла, не гонитесь за соседом по гаражу. О штрафе за зимнюю резину летом помните: шипы с 1 июня — уже нарушение. Но куда важнее то, что правильная резина в нужный сезон — это не про деньги, а про то, чтобы живым добраться до места.

